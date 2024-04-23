В Сеть выложили кадры, снятые иностранными наемниками ВСУ. Их взвод был выведен из строя точным минометными ударом при выполнении задания под Артемовском прошлой осенью.

В ролике показано, как наемники движутся по лесополосе. Между собой они разговаривают на английской. После минометного выстрела командир Мууми приказывает наемникам рассредоточиться по укрытиям и дождаться другой группы. Затем появляется украинский боевик, который приказывает наемникам выдвигаться на другие позиции, которые штурмуют ВС РФ.

Однако почти сразу по наемникам прилетает мина. Один из наемников падает замертво. Мууми получает ранение. Известно, что тогда российские бойцы ликвидировали еще 8 наемников ВСУ, а сам Мууми очень быстро сбежал обратно в Финляндию. Кадры подтверждают, что российские бойцы уничтожили взвод наемников ВСУ еще до того, как они вступили в сражение.