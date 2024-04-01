Холдингом «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» начато производство полимерных диэлектриков, позволяющих замещать иностранные аналоги. Эти элементы используются при создании радиолокационной аппаратуры. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Отмечается, что данные полимерные диэлектрики широко используются в различных электронных блоках. С их помощью производится изоляция микросхем, защищая их от внешних факторов. Полимерные диэлектрики широко применяются при создании не только радиолокационной аппаратуры, но и для космической. Данная технология позволяет отказаться от закупки иностранных аналогов.

Важен тот факт, что инновационный материал стабиле даже при температурах 450 градусов по Цельсию. К тому же, он высокоустойчив к влаге и химическим веществам.

Как отметили в «Ростехе», созданные российскими специалистами диэлектрик уже прошел все необходимые лабораторные испытания. Отечественная продукция позволит отказаться от закупки иностранных аналогов, среди которых Cyclotene серии 3000.