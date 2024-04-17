Украинский портал «Главком» сообщил о мощном взрыве в Одессе. Журналисты отметили, что в регионе была объявлена воздушная тревога, передает РИА Новости.

На данный момент известно, что в Одессе был прилет, наблюдается задымление над местом атаки. Сразу после объявления воздушной тревоги мониторинговые каналы сообщили о полете на областной центр баллистических ракет.

По данным украинской стороны, ракеты было две, одна из них точно поразила цель. Другие подробности не сообщается.

Ранее стало известно также о мощном прилете в Чернигове на севере Украины. Там ракета также точно поразила цель, на место попадания выехали машины экстренных служб. О каком объекте идет речь, не сообщается.