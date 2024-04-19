В латвийских школах начали отказываться от украинских педагогов. Как рассказал журналистам директор латвийской школы в Даугавпилсе Илмар Зучик, для переехавших из Украины в Латвию школьников был организован проект по обучению на украинском языке. Три педагога работали с учениками из Украины и преподавали им предметы на украинском языке.

Однако выяснилось, что не все дети из Украины знают государственный язык. По словам Зучика, их родным языком оказался русский.

«Правда, выяснилось, что не все дети из Украины хорошо знают украинский, их родной язык — русский», – заявил Зурчик.

Директор подчеркнул, что в результате школе пришлось отказаться от сотрудничества с украинскими педагогами, так как в этом не было необходимости.

Ранее глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что на Украине киевский режим запретом русского языка «ломает народ». По его словам, многие военнослужащие украинской армии между собой общаются на русском языке, так как им это удобно. Ведь для многих украинцев русский язык является родным.