Создатели экосистемы The Open Network (TON) намерены внедрить в Telegram новейшую технологию верификации по отпечатку ладони. В связи с этим они выделили 5 миллионов TON для тех пользователей, которые примут участие в тестировании.

Для сканирования ладоней будет применяться технология HumanCode. Пользователям достаточно скачать и установить приложение из магазинов App Store или Google Play и следовать подсказкам, чтобы задействовать технологию.

«Масштабируемая, частная и децентрализованная система идентификации поможет подключить первый миллиард пользователей к экосистеме Web3 в Telegram» – заявил директор по развитию TON Foundation Экин Туна.

Разработчик технологии HumanCode Тим Чжан рассказал, что она позволяет получить рисунок ладони пользователя и перенести его в любое мобильное устройство. После этого он шифруется, обеспечивая максимальный уровень безопасности и конфиденциальности.

Чжан также отметил, что перенос в устройство рисунка ладони позволяет восстановить его даже в том случае, если кто-то сумеет получить доступ к серверам.