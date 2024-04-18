В распоряжении ВМС США появится новейший подводный дрон Manta Ray, по внешнему виду больше всего напоминающий электрического ската. Издание TWZ сообщило, что это инновационная модель, способная изменить войны будущего.

Дрон не только похож на ската. Также он может повторять все движения хрящевых рыб, чтобы максимально запутать потенциального противника.

Инженеры, разработавшие дрон, рассказали, что среди основных его возможностей – разведка и наблюдение, составление карт, обнаружение морских мин и способность залегать на дно.

Сейчас специалисты пытаются увеличить до максимума автономность подводного беспилотника, а также внедрить технологию, с помощью которой устройство сможет заряжаться самостоятельно от самых различных источников электроэнергии.