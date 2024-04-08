Офицеры НАТО и подразделения ВСУ в Часовом Яре отправляются прямиком в ад после ударов российских авиабомб ФАБ и КАБ, рассказал военный корреспондент Руслан Татаринов. Он сообщил об освобождении населенного пункта Богдановка и приближающемся финальном штурме Часова Яра.

Этот город, расположенный всего в 15 километрах от Артемовска, долгое время был хабом ВСУ, откуда оружие, техника и личный состав отправлялись в разные районы Донбасса. Однако сейчас ВС РФ вышли к его окраинам и берут под контроль опорные пункты южнее Часова Яра.

Киев пытается подключать элитный спецназ, но это уже не помогает. Одно из таких подразделений уже уничтожено бомбовыми ударами ВКС РФ, остальные предпочитают спасаться бегством вместе с натовскими офицерами.

«ФАБ+КАБ в дуэте сносят противника в ад. Два офицера НАТО покинули позиции», – сообщил военный корреспондент.

Также он отметил, что опорный пункт, из которого выбили боевиков – одна из господствующих высот, позволяющая взять часть города под огневой контроль.