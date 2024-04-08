Всего за неделю российские военные создали мощный плацдарм для наступления на Часов Яр. Они взяли под контроль населенный пункт Богдановка, выбив оттуда боевиков ВСУ, и сейчас лишь дожидаются, пока к основному ударному кулаку подтянутся фланги на юго-западе и северо-востоке.

Кроме того, «МК» сообщает о ликвидации элитного спецназа украинской армии и боевиков 93-й бригады ВСУ. В Киеве уже паника, так как потеряно два весьма боеспособных подразделения еще до штурма Часова Яра ВС РФ.

На юго-восточной окраине города уже закрепились российские отряды. Они действуют при поддержке ВКС, которые громят позиции противника авиабомбами с унифицированными модулями планирования и коррупции.

Ранее неоднократно сообщалось, что эти боезаряды сеют панику в рядах ВСУ. Боевики ничего не могут сделать с «умными» бомбами, которые уничтожают опорные пункты, склады с боеприпасами, фортификационные сооружения.