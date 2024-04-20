Американские исследователи по главе с доктором Сарой Джордон опровергли стереотип о том, что земля вблизи ветряных станций абсолютно бесполезна. Опровержение сделано в рамках крупнейшего в стране исследования, при котором изучались больше трех сотен американских ветряных станций.

Исследователи сообщили, что лишь пять процентов земли занимают ветряные турбины и обслуживающая их инфраструктура. На оставшихся землях можно вести сельское хозяйство или использовать под другие проекты.

Важно, что для установки ветряков участки тщательно подбираются. Обычно ветряные станции размещают на ровных полях с хорошим подъездом. Поэтому вполне логично засевать свободные земли и собирать с них урожай, говорится в статье Science Daily. По мнению Джордан, сельскохозяйственные проекты, которые делают на землях вблизи ветряков, оказываются в 7 раз эффективнее, чем запущенные с нуля.