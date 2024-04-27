На Запорожском направлении ВС РФ уничтожили крупные склады с боеприпасами, а также скопление боевиков ВСУ. Для этой цели использовалась реактивная система залпового огня «Град», сообщило Минобороны России.

Командир РСЗО по имени Максим рассказал, что его расчет получил информацию о складе противника от разведчиков. После этого по указанным координатам был нанесен мощный удар.

По словам командира, в результате атаки ликвидированы боевики ВСУ «в достаточном количестве». Кроме того, поражен склад с боеприпасами, после взрыва которого еще долго детонировали снаряды.

Ранее подпольщик Сергей Лебедев рассказал о сильном взрыве в Кривом Роге Днепропетровской области. Удар сопровождался мощной детонацией, поэтому не исключено, что речь также идет о складе ВСУ.