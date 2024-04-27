В Днепропетровской области прогремели взрывы, написал координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на местных соратников.

Он уточнил, что речь идет о Кривом Роге. За несколько минут до взрывов в мониторинговых Telegram-каналах появилась информация о движении на город дронов-камикадзе.

«Всё уже прилетело…», – прокомментировал эти сообщения Лебедев.

Он отметил, что взрыв раздался где-то в городской черте. Причем он был усилен не менее мощной детонацией. Какой именно объект попал под удар, сейчас выясняется.

Ранее взрывы также гремели на Западной Украине, в Винницкой, Киевской и Житомирской областях. ВС РФ задействовали для массированного удара ракеты Х-101, Х-22, «Калибры», которые запускались из акватории Черного моря, и гиперзвуковые «Кинжалы».