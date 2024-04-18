Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ошибся в ходе выступления на Форуме американо-украинского партнерства и призвал Запад предоставить Украине оружие, чтобы защитить города России.

«Нам нужны системы противовоздушной обороны, чтобы защитить российские города», – заявил Шмыгаль.

Он сразу же понял, что оговорился, и поэтому быстро исправился. По словам Шмыгаля, Киеву нужны комплексы ПВО, чтобы обеспечить защиту украинских городов, в которых сконцентрированы остатки промышленности страны и проживает мирное население.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Соединенным Штатам и НАТО совершенно все равно, что происходит на Украине. По его словам, переключение внимания Запада на Ближневосточный регион показывает, как именно он расставляет приоритеты.