До президента Украины Владимира Зеленского дошло, что на Западе никого не волнует, что происходит в стране. По его словам, переключение США и НАТО на конфликт в Ближневосточном регионе отчетливо продемонстрировало, как именно расставляются приоритеты.

«Это чистая политика. Никого не волнует, что происходит на Украине. Их волнует только их рейтинг одобрения, вот в чем суть», — заявил Зеленский, имея в виду западных лидеров.

Обозреватель издания «Московский комсомолец» Дмитрий Попов отмечает, что Зеленский сломался и больше не может играть отведенную ему роль.

«Даже для него, обильно стимулируемого психоактивными веществами, во всех этих репликах о «защите демократических ценностей», «единстве свободного мира перед лицом агрессии со стороны тоталитарного режима» оказался перебор фальши», — пояснил журналист.

Напомним, в последние несколько месяцев президент Украины Зеленский пытается всеми силами выпросить еще большое денег и военной помощи у Запада, однако США и Европа остаются безучастными к его мольбам.