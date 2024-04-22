После начала специальной военной операции отношение украинцев к русским изменилось коренным образом, хотя негативные тенденции во взаимоотношениях двух народов начались еще во время государственного переворота в 2014 году в Киеве. Корреспондент портала «Лента.ру» решил повторить свою поездку по Украине от Закарпатья до Харькова 2019 года, чтобы узнать изменения в отношении украинцев к русским, произошедшие за последние пять лет.

Осуществить свой план российскому военкору помогло наличие паспорта гражданина США. Отправной точкой маршрута по Украине стал Ужгород, областной центр Закарпатской области, считающийся одним из самых безопасных мест на Украине. Город переполнен украинскими беженцами из южных и восточных регионов страны, поэтому стоимость аренды жилья здесь одна из самых высоким по всей стране. При этом военкомы часто устраивают облавы на мужчин призывного возраста, а многие русскоязычные жители Украины боятся общаться на русском языке в общественных местах.

Киев встретил военкора испорченной вандалами мемориальной доской писателя Михаила Булгакова. Еще в 2019 году музей работал без проблем, но сейчас националисты решили выместить свою злость на писателе. Из украинской столицы военкор отправился в Харьков на поезде, а в одном купе вместе с ним возвращалась домой женщина-предприниматель. По ее словам, в самом начале конфликта многим людям было безразлично, чья власть будет в городе: русская или украинская.

Однако со временем многие люди стали занимать проукраинскую позицию и даже переходить в повседневном общении на украинский язык, хотя раньше в быту всегда общались на русском языке. При этом простые украинцы, что в Харькове, что в Ужгороде не спешат идти записываться в ряды ВСУ, поскольку видят, как «верхушка жирует, а простые бойцы покупают вещи первой необходимости за свой счет».