Супермодель Дарья Клюкина, победительница 6-го сезона шоу «Холостяк», стала мамой. Об этом знаменитость рассказала в социальной сети. 30-летняя модель опубликовала снимок из роддома, на котором изображена ручка ее новорожденного ребенка. Дарья не стала распространяться, как назвала своего малыша, и какого он пола. Снимок был опубликован 18 апреля 2024 года.

Впервые о беременности модели подписчики узнали в конце декабря минувшего года благодаря снимку, на котором Дарья не скрывала свое интересное положение. Дарья Клюкина вышла замуж в 2020 году за топ-менеджера «Газпром-медиа» Владимира Чопова. Пара сыграла свадьбу в России, а затем еще раз отпраздновала торжество за рубежом.

Дарья Клюкина получила широкую известность благодаря участию в реалити-шоу «Холостяк». Впервые она появилась в 5-ом сезоне, где девушки боролись за сердце актера Ильи Глинникова. Однако модель не дошла до финала. Дарья решила еще раз попытать счастье, став участницей следующего сезона «Холостяка» с Егором Кридом. На этот раз ей удалось стать девушкой номер один. Однако отношение с артистом у модели не сложились, и они расстались.