Известная телеведущая и блогер Алена Водонаева поделилась в соцсетях со своими подписчиками фото в купальнике. Знаменитость сделала селфи в мини-бикини с анималистичным принтом. Водонаева распустила свои длинные волосы и одела очки для зрения в тонкой золотистой оправе.

«Это я перед походом в бассейн кайфую от нового купальника», – написала на снимке ведущая.

Подписчики восхитились фигурой знаменитости. Многие отметили, что 41-летняя блогер выглядит просто потрясающе. Подписчики засыпали Алену комплиментами о ее внешности: «Идеальное тело», «Вот у вас сила воли, как похудели», «Сногсшибательная», «Просто лучшая».

Недавно Алена Водонаева рассказала своим подписчикам, что при росте 176 см весит 62 килограмма. Однако она считает, что это не ее идеальный вес, поэтому продолжает активно работать над своим телом. Также знаменитость открыто рассказала о проблеме с лишним весом, которая возникла у нее после участия в шоу «Звезды в Африке». По словам Водонаевой, из-за неправильного питания во время съемок она набрала «ненавистный жир», с которым ей очень было трудно бороться.