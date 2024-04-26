Компания «Яндекс» активно использует искусственный интеллект, чтобы поиск мог понимать человеческий язык. Благодаря этому пользователю уже не нужно тратить время на формулирование поискового запроса – достаточно «общаться» со строкой «Яндекса» так же, как и с другими людьми.

Глава бизнес-группы Поиска и рекламных технологий «Яндекса» Дмитрий Масюк объяснил, что для этого специалистам пришлось «скрестить» поисковые технологии с новейшей нейросетью Яндекс GPT3. Поэтому теперь можно задавать системе любой вопрос – она выдаст в ответ на него не только ставшие уже привычными ссылки, но и текстовое сообщение, помогающее пользователю разобраться в интересующей его теме.

Чтобы воспользоваться этими возможностями, достаточно в приложении «Яндекса» для компьютера или смартфона переключиться на Нейро и задать свой вопрос. Для эксперимента можно попытаться сформулировать запрос таким образом, чтобы поставить в тупик обычную поисковую систему. Можно не сомневаться, что нейросеть справится с ним.