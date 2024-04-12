В ходе заседания немецкого суда было принято решение о том, что роботы имеют законное право не работать по воскресеньям. Правда речь идет не о всех роботах, а только о работающих в магазинах. Об этом сообщают авторы Телеграм-канала «Беспилот».

Немецкий профсоюз работников сферы обслуживания выиграл в суде дело против региональной сети мини-магазинов под названием Tegut. Дело в том, что данная сеть магазинов решила оборудовать свои заведения автоматизированными роботами-продавцами. Таким образом, компания обошла строгий запрет на работу позже 18:30 по будням и целый день в воскресенье.

Представители профсоюза смогли в ходе судебного заседания доказать, что использование труда роботов сетью мини-магазинов Tegut создавало условия нечестной конкуренции с теми магазинами, которые использовали только сотрудников-людей. Поэтому судья высшего административного суда земли Гессен принял решение, что магазины с роботами-продавцами также должны закрываться в воскресенье.