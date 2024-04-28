Бионический робот в виде пчелы под названием BionicBee был разработан специалистами немецкой компании Festo, специализирующейся на производстве промышленного оборудования. Роботизированная пчела представляет собой орнитоптер весом 34 грамма и общей длиной 22 сантиметра. BionicBee способен летать в режиме роя из 10 бионических пчел. Соответствующий презентационный ролик был опубликован на сайте компании Festo.

Немецкие инженеры из исследовательского подразделения компании Festo известны созданием бионических роботов. Специалисты компании уже представляли роботизированного паука-трансформера с 8 ногами, бионического муравья, роботизированную стрекозу, летучую лисицу и роботизированную бабочку.

В ходе разработки бионической пчелы инженеры использовали метод генеративного дизайна для оптимизации общей конструкции робота. В итоге разработчики создали робопчелу с размахом крыльев в 24 сантиметра. Сердцем робота является бесщеточный мотор, который приводит в движение крылья насекомого. При этом разработчики научили бионических пчел совершать полностью автономный полет в режиме роя.