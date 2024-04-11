Жители целого ряда городов Украины охотно передают российским ВС координаты военных объектов ВСУ. Об этом рассказал постпред России при ООН Василий Небензя.

Он отметил, что подобное наблюдается в Днепропетровске и Харькове, в Николаеве и Одессе, в других областных центрах и регионах. Военнослужащие ВСУ высказывают недовольство, что граждане сдают местоположение складов с оружием и боеприпасами, ангаров с техникой, средств ПВО и прочих вооружений, мест дислокации личного состава.

Подобные действия украинцев показывают, как они на самом деле относятся к армии и к властям страны.

Напомним, ранее сообщалось о полном уничтожении крупнейшей в Киевской области Трипольской ТЭС. «Центрэнерго Украины» заявило, что после ракетных ударов станция уже не подлежит восстановлению.