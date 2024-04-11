Координатор николаевского подполья получил информацию от соратников в Киевской области о поражении ракетным ударом ВС РФ крупнейшей в столичном регионе Трипольской ТЭС. Эти сведения получили и официальное подтверждение от компании «Центрэнерго Украины».

Расположенная в селе Триполье ТЭС имела мощность 1800 МВт и входила в число самых крупных на Украине. Она снабжала электроэнергией Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области. По заявлению «Центрэнерго», после удара она уничтожена полностью без возможности восстановления.

Местные жители выкладывали в сеть видеозаписи ракетного удара по станции. Сразу после попадания в небо взметнулся столб пламени и густого черного дыма, начался сильный пожар, на который выехали все оперативные службы региона.

Напомним, ВС РФ в ответ на украинские атаки на нефтеперерабатывающие заводы нанесли сокрушительные удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Минувшей ночью ракеты и дроны-камикадзе поразили целый ряд таких целей в Николаевской, Одесской, Львовской, Ивано-Франковской областях, а также в Харькове.