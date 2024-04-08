Международное сообщество должно осудить удары Украины по Запорожской атомной электростанции, заявил постпред РФ в ООН Василий Небензя.

Он отметил, что Киев должен немедленно прекратить такие атаки под давлением международного сообщества. Вместо того, чтобы снабжать ВСУ боеприпасами и оружием, западные спонсоры Украины обязаны понести ответственность за безрассудные действия украинских террористов.

Также Небензя заявил, что вопрос об обстреле ЗАЭС обязательно будет поднят на Совете безопасности ООН. То же самое, напомним, ранее говорил и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, призывавший не допустить ядерной аварии.

Напомним, 8 апреля ВСУ снова атаковали ЗАЭС, беспилотник рухнул на крышу шестого энергоблока, но не взорвался.