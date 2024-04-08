После очередной атаки ВСУ Запорожская атомная электростанция была близка к серьезной ядерной аварии, заявил изданию Bloomberg глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Он также отметил, что такой сценарий не выдуман, он вполне реален, если удары будут продолжаться.

«Наша цель здесь — это избежать ядерной аварии. Каждый раз, когда происходят такие ситуации, мы оказываемся близки к ней, поэтому это не искусственный или выдуманный сценарий», — заявил Гросси.

Он собирается принять участие в ближайшем заседании Совета Безопасности ООН и поднять вопрос об атаках на ЗАЭС.

Ранее сообщалось, что на станции сработала противовоздушная оборона. Беспилотный аппарат ВСУ рухнул на крышу шестого энергоблока, но его заряд не сдетонировал. Позже удалось обезвредить дрон.