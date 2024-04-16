«Не доставайся же ты никому!»: в России растёт число выморочного имущества

Федеральная нотариальная палата (ФНП) обнародовала данные статистики, согласно которым за последние годы значительно увеличилось количество невостребованных наследств. По закону собственником выморочного имущества становится государство.

Суть вопроса

После смерти человека его наследники могут заявить о своих правах либо по завещанию, либо по закону. В случае с одиноким гражданином, к тому же не оставившим наследства, ситуация немного другая. Принадлежащее ему имущество получает статус «выморочного» и переходит к государству.

Недвижимость, как правило, становится муниципальной собственностью, а денежные средства с банковских счетов и вкладов поступают в федеральный бюджет.

Мошенники не дремлют

“Имущество, которое после смерти единственного владельца становится «бесхозным», нередко привлекает внимание преступников.” – комментируют наследственные юристы из ЮАП СПб (pravo.legal). “Они предпринимают попытки прибрать его к своим рукам, для чего придумывают самые невероятные схемы от подделки документов до использования подставных лиц.”

Среди наиболее часто подделываемых мошенниками документов можно назвать завещания, свидетельства о рождении и заключении брака. Особо смелые преступники изготавливают также фальшивые паспорта. Схемы могут быть разными, но все они преследуют одну цель: «доказать» родство с одиноким умершим человеком, чтобы по закону считаться его наследником.

Пример. Одна девушка придумала, как ей казалось, очень хитрый план. Её мать со своим сожителем погибли в ДТП, а у мужчины осталась квартира. Чтобы жилплощадь не отошла к государству, девушка изготовила поддельное свидетельство о заключении брака между матерью и тем человеком. В таком случае она становилась законной наследницей, однако обман был раскрыт, а имущество мужчины признано выморочным.

Некоторые аферисты предпочитают использовать не документы, а живых людей, которые выдают себя за других. По возможности подбирают актёров, похожих на умерших людей, чтобы те от их имени, например, выставили квартиру на продажу или совершили иное противоправное действие.

Нотариусы на страже закона

Как только нотариусу становится известно об имуществе одинокого человека, которое по факту является выморочным, он должен обратиться в государственные органы. Далее происходит процесс оформления прав на невостребованное наследство. По закону оно становится собственностью государства.

Обычно нотариусы получают сведения из двух источников: через запросы в Росреестр и кредитные организации. Росреестр предоставляет информацию о недвижимости умершего человека, а кредитные организации – о состоянии его банковских счетов.

Интересно! Один московский нотариус пополнил государственную казну на сумму около 20 миллионов рублей, которые ему удалось обнаружить на счетах покойных одиноких граждан.

Нотариусы стоят на страже закона, подавая сигнал в правоохранительные органы, если кто-то, как им кажется, проявляет незаконный интерес в отношении выморочного имущества. Они также обращаются в полицию в случае обнаружения факта пропажи денег со счетов покойных граждан. Иногда сами банки могут попытаться «удержать» денежные средства умершего человека, что является незаконным и должно пресекаться.

Банки выработали чёткий алгоритм действий, который вступает в силу после того, как они получают информацию о том, что их клиент ушёл из жизни. Прежде всего, прекращается действие выданных при жизни человека доверенностей и иных распоряжений, если только они не являются завещательными. Перестают исполняться поручения на переводы денег другим лицам и между счетами покойного. Также отменяются все автоплатежи.

Если кредитная организация выявляет «забытые» счета, но при этом не имеет сведений о смерти своего клиента, то она может самостоятельно перевести деньги человека на вклад до востребования. В случае, когда банк замечает, что по счёту вкладчика в течение длительного времени не происходит никаких операций, то он может обратиться в суд и добиться его закрытия.

Важно! У кредитных организаций нет обязанности передавать «забытые» деньги вкладчиков государству, но и присвоить их себе они тоже не могут.

Федеральная нотариальная палата и её региональные отделения регулярно поднимают вопрос о необходимости создания более прозрачного и отлаженного механизма по передаче денежных средств с банковских вкладов умерших людей в пользу государства. Конечно, речь идёт лишь о выморочном наследстве. Была создана профильная группа, которая должна более детально проработать этот вопрос.