Ритуальные услуги в Санкт-Петербурге – это не только подготовка тела усопшего к захоронению, рытье могилы и транспортировка. Также нельзя забывать о бюрократической стороне вопроса.

Оформление медсвидетельства

Важной задачей для родственников или представителей ритуальной службы является оформление свидетельства о смерти и свидетельства о смерти в ЗАГСе. Данный документ необходим для законного определения факта смерти человека. Именно с этого и начинается подготовка к похоронам, определяется перечень ритуальных процедур и прочие юридические моменты.

Порядок:

Определение диагноза и установление факта смерти. Обычно врач или другой представитель медицинской системы, если нет возможности получить заключение врача, определяет причину смерти. Сюда входит установление основного диагноза. Если такая необходимость есть проводиться еще и патологического исследования тела усопшего. Получение свидетельства. Когда факт смерти и его причина установлены, врач оформляет медицинское заключение о смерти. Здесь представлена информация о покойном и его медицинская истории. В свидетельстве должен быть указан диагноз и причина смерти. Это важный документ, который необходим в дальнейшем, он используется при оформлении свидетельства о смерти в ЗАГСе.

Оформление документов в ЗАГС

Для получения свидетельства о смерти в ЗАГСе необходимо:

Собрать установленный пакет документов. Когда родственники получили медицинское свидетельство о смерти, они должны собрать установленный пакет документов, куда входит также свидетельство о рождении и паспорт усопшего. Обращение в ЗАГС. С собранным пакетом документов необходимо обратиться в местный ЗАГС для получения свидетельства о смерти. Родственники должны предоставить данные о месте и времени смерти и личные данные умершего гражданина. Получение свидетельства о смерти. Когда запрос на получение документа будет обработан, а предоставленные документы пройдут проверку, ЗАГС выдаст свидетельство о смерти, оно является подтверждением факта смерти, а в дальнейшем используется для различных юридических и ритуальных целей.

Далеко не каждый человек, переживая потерю близкого, может найти в себе силы ходить по инстанциям и представители ритуальных службы это понимают, поэтому готовы взять на себя решение бюрократических вопросов и не только. Проконсультируйтесь с ритуальным агентом и он ответит на все ваши вопросы.