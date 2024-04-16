Что известно о смертоносном вирусе герпеса от обезьян

В апреле 2024 года в реанимацию Гонконга поступил 37-летний мужчина, раненный дикой обезьяной. У него обезьяний герпес – заболевание редкое и тяжелое. Колин Мичи, замглавы медицинского факультета в Университете Центрального Ланкашира (г. Престон, Англия), рассказал об особенностях этого вируса. Источник: The Conversation.

Несмотря на то, что для Гонконга случай заражения обезьяньим герпесом (лат. herpesvirus simiae) человека является первым официально зарегистрированным, в мире этот не первый случай. По данным американского Центра контроля заболеваний (CDC), зарегистрировано 50 случаев заражения людей герпесом Б (другое название обезьяньего герпеса) с 1932 года, в котором этот вирус был впервые идентифицирован. Среди всех известных инфицированных герпесом Б 21 человек скончался.

Считается, что первым человеком, заразившемся обезьяним герпесом, был молодой канадский врач по имени Уильям Бребнер. Его укусила макака во время исследования полиовируса. Хотя рана от укуса зажила, в конечном итоге у него развилось неврологическое заболевание, приведшее к дыхательной недостаточности. В результате болезни Бребнер умер в нью-йоркской больнице Бельвью в ноябре 1932 года.

После его смерти было обнаружено, что при введение кроликам тканей мозга умершего врача у грызунов развиваются неврологические повреждения. Доктора Альберт Сабин и Артур Райт, коллеги Бребнера, дали этому вирусному агенту ярлык «Б» – в честь умершего врача по первой букве его фамилии.

С той поры мы уже знаем, что этот вирус принадлежит к семейству герпеса, отсюда происходит его полное название: «вирус герпеса Б». Он относится к 4-й категории биобезопасности, т.е. к ее высшему уровню – такому же, как у Эболы или еще неизвестных новых возбудителей.

Своевременное лечение противовирусными препаратами может спасти жизнь при заражении обезьяньим герпесом, но этот вирус остается смертельным патогеном. Если не начать лечение своевременно, уровень смертности составляет 70%. Вакцины против герпеса Б не существует.

В большинстве случаев заражения этим вирусом происходили с лабораторными сотрудниками, работавшие с обезьянами в неволе или с их тканями, а не с людьми, живущими рядом с этими возбудимыми и зубастыми животными в дикой природе.

Приматы Старого Света

В недавнем случае 37-летний мужчина подвергся нападению макак в загородном парке Кам Шан в Гонконге, известном среди местных жителей как Обезьяний холм. В Гонконге насчитывается около 1800 диких обезьян, включая две разновидности макак. Местные власти предупреждают людей не приближаться к обезьянам.

Макаки относятся к особенно адаптируемой группе обезьян Старого Света – парвотряда приматов, широко распространенного по всему миру. Эти узконосые обезьяны часто проживают в городах, деревнях и храмах по всей Азии, а также в других местах, куда их завезли ранее. К ним относятся берберийские обезьяны Гибралтара, которых британская армия после Второй мировой снабжала пищевыми пайками.

В Индонезии этих приматов едят как деликатес, а в других странах продают в качестве мяса диких животных. Индонезийский фольклор на протяжении веков содержит подробные наблюдения за этими существами, но не дает обнадеживающих сведений о том, что макаки когда-либо причиняли вред людям, передавая герпес.

Несмотря на многочисленные контакты со многими людьми, случаев распространения герпеса Б за пределами лабораторий зарегистрировано крайне мало. Это означает, что вирус обезьяньего герпеса легко не распространяется.

Несколько случаев показывают, что причиненные макаками укусы и царапины, ​​а также контакт со ртом, носом или биологическими жидкостями обезьяны могут привести к переносу вируса Б, который может находиться на коже примата или в его рту (большинство популяций макак являются бессимптомными носителями вируса герпеса).

Признаки инфицирования обезьяньим герпесом у человека обычно развиваются в течение 2-30 дней. Вокруг места контакта с макакой или раны, полученной от примата, могут возникнуть волдыри, а также развиться гриппоподобное заболевание.

Герпес Б может распространиться на лимфатические узлы и нервную систему. В результате развивается возбуждение, спутанность сознания, двоение в глазах, проблемы с координацией и мышечная слабость.

У пациентов может развиться икота, если воспаление затронет ствол мозга. Если обезьяний герпес достигнет легких, то пациентов, чаще всего, требуется поместить в отделение интенсивной терапии.

Пандемия обезьяньего герпеса невозможна

Распространение этого вируса между людьми крайне маловероятно. Известен лишь один случай передачи герпеса Б от одного человека к другому. Описанный случай контактного заражения был связан с использованием крема, который ранее применялся на пациенте с обезьяньим герпесом (прим. Discover24: речь идет о случае инфицирования, произошедшем весной 1987 года в лаборатории на флоридской авиабазе Пенсакола, передача вируса произошла от зараженного биотехника, впоследствии умершего, к его супруге – она поправилась).

Данных о наличии нового штамма герпеса Б у приматов, живущих на «Горе Обезьян» в Пхукете нет, поэтому гонконгский случай обезьяньего герпеса не имеет признаков нового зооноза. Однако этот инцидент, отмечает автор статьи, должен повысить нашу осведомленность о потенциальных рисках, связанных с вирусами, переносимыми животными.