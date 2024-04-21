Утром 21 апреля ВСУ попытались нанести удар по Севастополю с применением противокорабельной ракеты. Глава города Михаил Развозжаев сообщил, что боезаряд перехвачен дежурными средствами ПВО.

Ранее жители Севастополя написали в Сети о воздушной тревоге в городе, а также о сильном хлопке в северной его части. Выяснилось, что это противовоздушная оборона перехватила украинскую ракету.

После перехвата рухнули обломки боезаряда, что спровоцировало незначительное возгорание. Но экстренные службы были готовы к чему-то подобному и не дали пламени распространиться.

Развозжаев также призвал доверять только официальным источникам и не вестись на многочисленные противоречивые сообщения в Сети об атаке на Севастополь.

Ранее стало известно об уничтожении в порту Южный надводных беспилотников ВСУ, которые готовили для удара по Крыму.