Координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал подробности ракетного удара по Одессе 20 апреля. Для атаки использовались баллистические ракеты Х-59, которые поразили важные объекты украинского ВПК.

Помимо этого, ликвидировано несколько «высших чинов» украинской армии. При этом местные власти традиционно заявили об атаке на «гражданскую инфраструктуру».

«По Одессе. Более конкретно. Завод “Микрон”, химическая, промышленная, много высоких чинов и тд. Там находятся… Прилёт утренний был где-то там. Попросили уточнить, во избежание недопонимания именно одесситами. Всё остальное, как и было: детонация, от которой человек чуть не опозорился, склад…», – рассказал Лебедев.

Также он отметил, что Киев как раз готовил террористические удары по Крыму, но атака ВС РФ сорвала эти планы. В порту Южном был поражен склад надводных беспилотников, причем на него не пускали даже сотрудников ГСЧС, намеревавшихся тушить пожар.