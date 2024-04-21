Результаты нового исследования, опубликованного в журнале Science, доказывают возможность разгона крошечных магнитных структур скирмионов до 900 метров в секунду. Данные показатели превосходят предыдущий рекорд примерно в десять раз, что свидетельствует о возможной революции в вычислительной технике.

Ранее инженеры не применяли скирмионы в вычислительной технике по причине их медлительности. Предельная скорость в 100 метров в секунду делала крошечные магнитные структуры попросту непригодными для их применения в современной вычислительной технике. Скирмионы можно довольно эффективно использовать для хранения и передачи данных благодаря их большой плотности. Поэтому решение проблемы со скоростью делают скирмионы прорывным направлением в развитии современной вычислительной технике.

Ученые из Национального центра научных исследований Франции (CNRS) использовали в качестве среды антиферромагнетик, что позволило им разогнать скирмионы до рекордных показателей скорости в 900 метров в секунду. Результаты экспериментов лягут в основу по разработке вычислительных машин нового поколения.