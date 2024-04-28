Эксперты компании «Солар» предотвратили серьезную кибератаку, организаторы которой намеревались получить персональные данные россиян, претендующих на получение пособий.

Мошенники создали несколько фишинговых сайтов, на которым предлагалось заполнить заявление на получение крупной выплаты. В этом документе требовалось указать фамилию, имя и отчество, телефон и информацию о банковских картах.

После этого от посетителей сайта требовалось скачать «сертификат безопасности», под видом которого скрывалось вредоносное приложение. Оно должно было запускаться в автоматическом режиме, читать смс-сообщения и получать доступ к другой информации, позволяющей перехватить управление интернет-банкингом.

Дополнительно к основному сайту аферисты создали ряд других доменов, на которых распространялось приложение. При этом они использовали украинский хостинг UCOZ. Отмечается, что это весьма редкое явление при столь масштабных аферах.