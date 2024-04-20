Вооруженные силы Российской Федерации продолжают наносить огневое поражение живой силе и бронетехнике противника в зоне проведения специальной военной операции. Подразделения «Южной» группировки войск за последние сутки смогли улучшить свое положении на линии боевого соприкосновения, ликвидировав 610 солдат ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Российской Федерации в своем Телеграм-канале.

«ВС РФ нанесли огневое поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной, 22-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Максимильяновка, Ступочки, Парасковиевка и Калинина Донецкой Народной Республики», – сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

Западнее населенного Красное, расположенного на территории ДНР, подразделения 28-й механизированной бригады ВСУ предприняли три безуспешные попытки перейти в контратаку. Суммарные потери противника на данном направлении за сутки составили 610 военнослужащих, 2 бронемашины, 5 единиц автомобильной техники, гаубица «Мста-Б», артиллерийское орудие Д-20 и станция РЭБ «Нота». Также ВС РФ уничтожили склад с боеприпасами противника.