Битва за Харьков уже перешла в активную фазу, высказал свое мнение в интервью порталу News.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Он пояснил, что разведывательные отряды, которые действуют на Купянском направлении, уже активно продвигаются и к областному центру. Кроме того, ВС РФ гораздо активнее начали поражать критическую инфраструктуру города, используя ракеты, планирующие авиабомбы и дроны-камикадзе.

ВСУ выстраивают оборону вокруг Харькова, в центре города вдруг появилось огромное количество азовцев (боевики националистического полка «Азов» – запрещенной в России террористической организации). Также крупные силы перебрасываются в район Чугуевки, которая может стать главным оплотом ВСУ.

Ранее Матвийчук назвал успешное продвижение ВС РФ на Харьков, Николаев и Одессу одним из главных условий для освобождения Киева.