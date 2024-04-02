Российские ВС могут освободить Киев, однако для этого требуется быстрое и успешное продвижение вперед. Об этом заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук, передает портал News.ru.

Украинская столица сильно разрослась за последние три десятилетия, поэтому проводить там обычную штурмовую операцию бессмысленно. Как и стирать полностью город с лица земли. Для освобождения должна созреть особая военно-политическая ситуация, уверен аналитик.

Он пояснил, что все в руках российских войск, которые должны успешно продвигаться к Харькову, Николаеву и Одессе. Помимо этого, не нужно делать затяжных пауз между ракетными ударами по критической инфраструктуре – они должны стать постоянными и более частыми, чтобы не давать Киеву возможности восстанавливать повреждения.

Для освобождения Киева нужно создать условия, при которых действующие власти во главе с Зеленским не смогут выполнять свои обязанности и управлять страной. Также важно продемонстрировать жителям столицы Украины полную бесполезность сопротивления.