Экспериментальная подводная лодка с крыльями, спроектированная инженерами компании Highland Systems из ОАЭ, проходит этап ходовых испытаний. Об этом в своем материале сообщает издание Navy Recognition.

Необычная гидродинамическая форма с крыльями позволяет субмарине развивать скорость до 50 км/час во время движения под водой и до 80 км/час во время движения в надводном положении. Благодаря гибридной силовой установке, сочетающей в себе мощный дизель-генератор и электромотор с батареями, подводная лодка может погружаться на максимальную глубину в 250 метров.

Субмарина может перевозить различные виды грузов или десять пассажиров без учета оператора, управляющего подводной лодкой. Инженеры компании заложили возможность управлять субмариной в том числе и в дистанционном режиме, превращая ее в большой подводный дрон. Корпус подводной лодки выполнен из современных композитных материалов по технологии «стел», что позволяет использовать субмарину в военных целях.