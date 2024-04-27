Советник главы ДНР Игорь Кимаковский прокомментировал попытки ВСУ и Запада придумать новую тактику использования американских танков Abrams в зоне специальной военной операции. Он высказал уверенность, что подобные потуги ничего не дадут.

По словам Кимаковского, в общевойсковом бою танки Abrams могут применяться достаточно эффективно, как это было в ходе операции «Буря в пустыне». Но на Украине эти боевые машины совершенно бесполезно.

Российские ВС гораздо сильнее всех тех противников, с которыми Запад сталкивался раньше. Они грамотно проводят разведку, эффективно используют артиллерийские орудия и ПТРК. Поэтому Киеву не удается сконцентрировать большое количество танков в одном месте. Применение же их по одному влечет за собой неизбежное уничтожение.

Ранее стало известно, что из-за уязвимости перед российскими дронами и другими видами вооружений украинская сторона убрала «Абрамсы» с передовой. При этом Запад все же пытается разработать тактику их применения.