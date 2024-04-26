Украинские войска перестали задействовать на поле боя американские танки Abrams. Выяснилось, что эта бронетехника уязвима перед российскими дронами-камикадзе, которые уже подбили несколько боевых машин.

В настоящий момент украинские военачальники под кураторством представителей Пентагона размышляют над новой тактикой использования танков. Появление в распоряжении России большого количества современных БПЛА полностью изменило ситуацию на поле боя, что привело к нецелесообразности применения «Абрамсов», рассказали американские чиновники агентству Associated Press.

Украинские военные высказали полное разочарование танками из США, которые требуют сложного обслуживания. При запуске двигателя «Абрамс» тратит 38 литров топлива, а в случае поражения или технической неисправности починить его в полевых условиях практически невозможно.

По данным американской стороны ВС РФ уничтожили как минимум пять «Абрамсов» под Авдеевкой. Это нанесло серьезный урон «одному из символов военной мощи США».