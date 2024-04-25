Белорусские силовики предотвратили атаку боевых дронов на Минск, сообщил глава КГБ республики Иван Тертель.

Он пояснил, что боевые дроны двигались по направлению к столице Белоруссии и окрестностям Минска. Запуск БПЛА осуществлялся с территории Литвы.

По словам директора КГБ Беларуси, пока раскрыть подробности не представляется возможным, однако спецслужбы уже занимаются исследованием деталей данного инцидента.

Напомним, военный эксперт Василий Дандыкин считает, что налет на Минск вряд ли организовала украинская сторона. Это проделки Североатлантического альянса, который мечтает спровоцировать Россию на жесткий ответ. Однако в этом случае НАТО допустил просчет – РФ не станет отвечать, но проконсультирует Минск по любым вопросам, связанным с отражением подобных ударов.