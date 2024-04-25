Военный эксперт Василий Дандыкин считает, что Украина вряд ли организовала налет беспилотных аппаратов на Минск 25 апреля. Скорее всего, за этой атакой стоит НАТО.

«Сам факт того, что обнаруженные на территории Белоруссии дроны были направлены из Литвы, говорит о том, что стоит за этим НАТО. Я думаю, вряд ли это были ВСУ. А у Литвы с Белоруссией напряженные отношения», — приводит слова эксперта портал News.ru.

По мнению Дандыкина, Альянс целил по военным объектам столицы Белоруссии. Но больше похоже на очередную западную провокацию.

Российская сторона не станет на нее отвечать, однако предоставит Минску любые консультации по отражении подобных налетов, если в этом возникнет необходимость.

Ранее глава КГБ Беларуси Иван Тертель сообщил, что на Минск летела целая группа неизвестных БПЛА. Однако все они были перехвачены.