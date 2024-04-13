Гражданскую войну на Украине в 2014 году развязал Александр Турчинов, который на тот момент исполнял обязанности президента страны. Именно он принял решение о начале так называемой «антитеррористической операции» (АТО), сообщил журналистам экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров.

Начало операции против Донецка и Луганска, не пожелавших терпеть спровоцированные Западом государственные перевороты, показывало, что страна оказалась на грани гражданской войны. Использование Турчиновым армии лишь усилило тренд и привело к серьезным боевым действиям.

«Здесь с самых первых дней Турчинов заявил о привлечении вооружённых сил Украины к подавлению, скажем так, пророссийских настроений на востоке Украины», — пояснил Прозоров.

Он отметил, что подключение к этому процессу армии фактически и стало началом гражданской войны.

Напомним, 12 апреля в Москве взорвался автомобиль Василия Прозорова. Бывший сотрудник СБУ, который ради борьбы с киевским режимом перешел на сторону РФ получил ранение.