Экс-агент Службы безопасности Украины В. Прозоров подозревает, что покушение на него было реализовано по заказу Киева.

В авторском тг-канале бывший агент СБУ обвинил Киев в подрыве своего автомобиля 12 апреля в Москве. Прозоров написал, что у заказчика «ничего не получилось». Он сообщил, что жив и здоров, поэтому продолжит разоблачать преступления властей Украины.

12 апреля стало известно о подрыве в Москве внедорожника. Теракт произошел на севере столицы. Под припаркованный автомобиль неизвестные заложили бомбу, которая взорвалась. Позднее выяснилось, что машина принадлежит бывшему агенту СБУ Василию Прозорову.

С 2014 года контрразведчик активно сотрудничал с российскими спецслужбами, передавая информацию об АТО на Донбассе. На своем сайте «Укрликс» Прозоров разоблачает преступления киевского режима.