Чего ожидать от запрета TikTok в Штатах на примере Индии

Чрезвычайно популярное китайское приложение вскоре может быть устранено из медиапространства США, где мера по грядущему объявлению «ТикТок» вне закона уже подписана президентом Байденом. Между тем в Индии это приложение почти четыре года под запретом. Как это повлияло на индийцев? Источник: Associated Press.

В июне 2020 года индийские тиктокеры попрощались с приложением, управляемым китайской интернет-компанией ByteDance. В тот год Нью-Дели внезапно запретил «ТикТок» вместе с десятками прочих китайских приложений, сделав это после военного столкновения на границе Индии и Китая. Двадцать индийских и четыре китайских военнослужащих были убиты, из-за чего отношения между двумя государствами-гигантами Азии упали до нового минимума.

Правительство Индии сослалось на проблемы конфиденциальности TikTok и заявило, что китайские приложения представляют угрозу суверенитету и безопасности государства.

Этот шаг в основном был широко поддержан индийцами, на массовых протестах призвавшими к бойкоту китайских товаров после смертельной конфронтации в отдаленном приграничном районе в горах Каракорума.

«Это привело к большой шумихе, и популярная в обществе позиция заключалась в том, как Индия может позволять китайским компаниям вести бизнес, если мы находимся в разгаре военного противостояния», – сообщил Никхил Пахва, эксперт по цифровой политике и основатель сайта о техносфере MediaNama.

Всего за несколько месяцев до введения «цифрового»» запрета Нью-Дейли также ограничил инвестиции для китайских компаний, добавил Пахва. «TikTok не был единичным случаем. На сегодня в Индии запрещены свыше 500 китайских приложений».

Реакция индийских тиктокеров

В то время в Индии было порядка 200 миллионов пользователей «ТикТок». И в самой компании также работало несколько тысяч индийцев.

Однако пользователям и создателям тикток-контента нужно было куда деваться, поскольку запрет индийских властей предоставил конкурентам TikTok многомиллиардную возможность захвата очень большого рынка. Через несколько месяцев «Гугл» выпустил YouTube Shorts, а «Инстаграм» (соцсеть запрещена в РФ) – функцию Reels. Обе новинки имитировали создание коротких видеороликов, обеспечивших для «ТикТок» огромную аудиторию.

«И в итоге они захватили большую часть рынка, освобожденную ранее популярным приложением», – отметил Пахва.

В Индии тикток-контент был гиперлокальным, что делало его особенно уникальным. Это открыло окно в жизнь маленьких индийских поселений, из которых поступали видеоролики, на которых люди, к примеру, выполняли какие-либо трюки, одновременно укладывая кирпичи.

Но по большей части индийские создатели контента и пользователи за четыре года после запрета приложения перешли на другие платформы.

Винни Сангма скучает по публикациям видео в TikTok и возможности заработка некоторого количества денег. Но после запрета властями он перебрался в Instagram (соцсеть запрещена в РФ) и теперь у него 15 000 подписчиков. По большей части этот процесс для него был относительно безболезненным.

«У меня снова есть подписчики, и я зарабатываю на этом деньги, но опыт уже не такой, как раньше в TikTok», – заявил он.

Раджиб Дутта, частый пользователь «ТикТока», также переключился на другую соцсеть после запрета. «На самом деле это не имело большого значения для меня», – сообщил Дутта.

В чем разница индийского и американского запретов

Закон, запрещающий китайское приложение, ранее был одобрен Конгрессом и вот теперь подписан Байденом.

Эта мера дает ByteDance, материнской компании приложения, девять месяцев на его продажу и еще плюс три месяца, если продажа уже ведется. Если же приложение не будет продано, TikTok в Штатах забанят. Пройдет как минимум год, прежде чем утвержденный Вашингтоном запрет вступит в силу, но, учитывая очень вероятные судебные разбирательства, его срок может отодвинуться и на дольше.

В Индии запрет в 2020 году был очень скорым. «ТикТоку» и другим китайским приложениям дали немного времени ответить на вопросы о конфиденциальности и безопасности, но к январю 2021-го все они были запрещены.

В США ситуация иная, заметил Никхил Пахва. «В Индии TikTok не стал обращаться в суд, но Штаты для владельцев приложения являются более крупным рынком доходов. Кроме того, Первая поправка в Америке довольно сильна, поэтому Вашингтону будет не так легко добиться того, что сделал Нью-Дейли», – заявил он.

Поскольку китайские приложения распространяются по всему миру, по мнению Пахвы, странам необходимо оценить свою зависимость от Китая и разработать способ ее снижения, ведь приложения из КНР могут представлять угрозу нацбезопасности.

В настоящее время «ТикТок» также запрещен в Пакистане, Непале и Афганистане, его работа ограничена во многих странах Европы.

«Закон о разведке и закон о кибербезопасности в Китае могут позволить китайским приложениям работать в интересах собственной безопасности КНР. Это создает ситуацию недоверия и становится угрозой нацбезопасности для других государств», – заявил Пахва.

«Должны быть разные правила для демократических стран и для авторитарных режимов, где компании могут действовать как продолжение политических инструментов государства», – добавил он.