Принимавший участие в боевых действиях на территории Украины на стороне ВСУ американский наемник Ян Бердетт был ликвидирован российскими бойцами. Об этом сообщают авторы Телеграм-канала «АТО Донецк Z».

Известно, что американский наемник прибыл на территорию Украины из штата Орегон около года назад. По информации ресурса TrackANaziMerc, собирающего данные об иностранных наемниках в рядах украинской армии, служил в подразделении The Chosen Company (в переводе с английского языка «Рота Избранных» – ред.), входящего в состав 59-й ОМБр ВС Украины.

Осенью прошлого года наемники из подразделения «Роты Избранных» были замечены на Авдеевском направлении. Американец Ян Бердетт даже успел сделать селфи на фоне советского самолета-памятника МиГ-19, которое было опубликовано им в социальных сетях. Теперь родные ликвидированного американского наемника собирают денежные средства в размере 10 тысяч долларов (около 1 миллиона рублей), чтобы вернуть его тело на территорию США.