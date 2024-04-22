Агата Муцениеце прибыла на Московский международный кинофестиваль в обществе Ивана Чуйкова. Сильный ветер пытался повалить Агату, обвивая длинный шлейф ее черного платья вокруг ног актрисы. Паре пришлось остановиться, чтобы Иван победил шлейф.

Красивое черное платье Агаты Муцениеце оказалось помехой для элегантного прохода по красной дорожке под ручку в Иваном Чуйковым. Сильнейший ветер задувал шлейф, словно парус, пытаясь сбить актрису. Поэтому во время шествия по красной дорожке Агата не выпускала локоть Ивана.

В какой-то момент шлейф так обвил ноги актрисы, что ей пришлось несколько раз подпрыгнуть, пытаясь освободиться. Как истинный джентльмен Иван бросился на выручку даме. Он начал чуть ли не коленях расправлять подол платья актрисы.

После появления Агаты и Ивана на красной дорожке ММКФ фанаты заговорил о романе. Однако этот выход мог быть всего лишь попыткой привлечь внимание к церемонии вручения премии Ru.tv. Иван и Агата будут ее вести, о чем актриса сообщила в тг-канале.