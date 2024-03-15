38-летняя жительница Омска совратила 15-летнего школьника, за что оказалась под домашним арестом на полтора года.

Все произошло в июле 2023-го. Муж женщины отправился на рабочую вахту. Она же сперва переписывалась с одноклассником своего сына, а затем пригласила его домой и вступила в интимные отношения со школьником.

При этом женщина забыла закрыть дверь и соседка, которая заглянула в гости, застала парочку в постели. Об инциденте узнали все жители деревни, а Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Суд приговорил женщину к полутора годам ограничения свободы. Она будет находиться под домашним арестом без возможности бывать на массовых мероприятиях, а также менять место работы и жительства.