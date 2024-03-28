Проживающий в Нижнетавдинском районе Тюменской области 21-летний мужчина был освобожден от уголовной ответственности за интимную связь с несовершеннолетней девушкой, поскольку он женился на ней. Об этом сообщает пресс-служба судебной системы региона.

«Двадцатиоднолетний гражданин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 134 УК РФ. … В соответствии с примечанием №1 к статье 134 УК РФ подсудимого от отбывания наказания суд освободил», – сообщает пресс-служба.

Сообщается, что с ноября 2022 года по июль 2023 года 21-летний мужчина встречался с девушкой, которой на тот момент еще не исполнилось 16 лет. В результате интимной связи девушка забеременела, но приняла решение сохранить ребенка. Мать девушки узнала о происходящем в июле 2023 года. В итоге пара решила пожениться и создать семью.

В ходе судебного заседания подсудимый признал свою вину и заявил, что раскаивается за содеянное.