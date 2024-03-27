Отставка Данилова – это следствие его несдержанности в заявлениях, считает военный эксперт Юрий Подоляка. Он пояснил, что глава СНБО Украины не только оскорбил китайского спецпредставителя, но и высказался по поводу теракта в Подмосковье.

Напомним, ранее появлялась новость об Алексее Данилове, который очень бурно радовался теракту в «Крокус Сити Холле», а затем заявлял, что Украина продолжит проводить такие акции.

Это было в тот момент, когда США и другие страны НАТО делали совершенно обратные заявления, пытаясь любой ценой доказать России непричастность Киева к событиям в Подмосковье. Не исключено, что именно из-за своего длинного языка Данилов и лишился поста главы СНБО.

Еще одна версия, которую высказал Подоляка – это попытка президента Украины Владимира Зеленского обновить свое окружение, назначить на ключевые посты новых, но все же верных ему людей.

Кроме того, увольнение Данилова может быть очередной разборкой «ядовитых пауков в банке». Представители марионеточного киевского режима просто паникуют и «едят друг друга» при первой же возможности.