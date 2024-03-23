Глава украинского СНБО Алексей Данилов косвенно подтвердил, что нападение на Крокус Сити Холл организовано не без участия Украины. Он отметил, что Киев намерен чаще устраивать подобное «веселье».

«Весело сегодня в Москве? Я считаю, что очень весело. Хочется верить, что такое веселье мы будем им устраивать чаще. Все-таки “братский” народ, а родственников нужно чаще радовать и чаще к ним в гости ходить. Значит, будем ходить», — заявил Данилов.

При этом «Лента.ру» отмечает, что видео вполне может быть сфальсифицировано, подтверждения его подлинности на данный момент нет. Не исключено, что для фальсификации использовалась технология «дипфейк», позволяющая записывать кадры с известными политиками.

Нападение на Крокус Сити Холл произошло 22 марта. Неизвестные открыли огонь по посетителям, а также спровоцировали сильный пожар. Известно о более 60 погибших, много раненых были доставлены на вертолете в институт Склифосовского.