Suzuki и Skydrive объявили о запуске производства первых летающих электрокаров. Для начала планируется делать по сотне экземпляров в год.

Известно, что японские электромобили SKYDRIVE (SD-05) рассчитаны на трех пассажиров. Летающий автомобиль имеет двенадцать электродвигателей. Он готов совершить полет на расстояние до 15 км, разгоняясь до сотни км/час. Первые экземпляры будут эксплуатироваться в качестве такси и скорых. А первыми полетать на электромобилях смогут гости выставки Expo-2025, которая пройдет в Осаке.

Ранее американцы пытались стать первыми производителями массовых летающих электрокаров. Авиакомпания Joby Aviation показывала свой летающий электрокар, рассчитанный на четырех пассажиров. Говорилось, что автомобиль сможет разгоняться в воздухе до 322 км/час и преодолевать расстояние в 161 км. Использовать электрокары Joby Aviation американцы планировали как такси в штате Огайо.