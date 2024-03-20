С начала недели террористы киевского режима продолжили наносить удары по гражданскому населению Белгородской области. В Разумном снаряды ВСУ обрушились на детсад, автомобили, жилые дома и мирных горожан.

После обстрелов ВСУ белгородского Разумного сын с матерью получили множественные ранения. 14-летний школьник серьезно ранен в руку, грудь, ногу. Его мать – в живот, шею, ноги. Их состояние оценивается как тяжелое. Еще одна мирная жительница получила легкое ранение из-за того, что не успела спрятаться в укрытие во время обстрела.

Позже стало известно о серьезном ранении осколком 15-летнего подростка. Осколки застряли в его теле, руках, ногах. Предварительно, террористы повредили в ходе атак 13 частных домов, у которых повреждены крыши, фасады, окна, а также квартиры в пяти высотных домах. В школе и детсаде вылетели стекла. Осколками повредило 19 машин, три из которых сгорели.