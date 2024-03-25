В результате внезапного ракетного удара Вооруженных сил Российской Федерации по украинской столице было уничтожено здание бывшего штаба Гражданской обороны Украины. Кадры с уничтоженным зданием были опубликованы в Телеграм-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Издание Kyiv Post со ссылкой на собственные источники в украинских спецслужбах сообщает, что целью внезапного российского удара было здание, используемое сотрудниками Службы безопасности Украины. В результате прилета гиперзвуковой российской ракеты трехэтажное здание, расположенное в центральном районе Киева, было полностью уничтожено.

Информационное агентство ТАСС со ссылкой на источники сообщает о поражении на территории киевского аэропорта Жуляны двух зенитно-ракетных комплексов Patriot. По предварительным данным, ВС РФ нанесли удар по целям в Киеве гиперзвуковыми ракетами «Циркон». Также стало известно о поражении еще одного здания в Голосеевском районе Киева, где находились офицеры Главного управления разведки МО Украины.